Радикальная прозрачность. Эфир в 18:05

В последние годы одним из главных сюжетов масс-медиа и соцсетей стали расследования. Взлом серверов и переписки, анализ реестров недвижимости и банковских счетов, дроны и видеорегистраторы, расследовательские центры и активисты-партизаны – кажется , что в мире больших данных и соцсетей невозможно утаить никакую информацию, все тайное становится явным. Как эта радикальная прозрачность меняет политику и общество?

В эфире Иван Засурский, завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, и Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания Insider. Эфир в 18:05.