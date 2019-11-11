"Умная оппозиция" или "умное голосование"?

VIII Форум свободной России завершил двухдневную работу в Вильнюсе. На Форум приехали несколько сот оппозиционных Путину активистов, как из России, так и со всего мира, в том числе и политэмигранты.

Гарри Каспаров, Лев Пономарев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Олег Сенцов, Томас Венцлова, Илья Пономарев, Андрис Кубилюс, Евгений Киселев и другие, - о проблемах России и Запада, положении в стране и мире, борьбе с авторитарным режимом Владимира Путина, "умном голосовании" и "умной оппозиции".

Репортаж из Вильнюса Михаила Соколова

Эфир программы "Лицом к событию" 11 ноября в 19:05