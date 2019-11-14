Гарри Каспаров: "Сила Путина в слабости Запада"

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров остается одним из самых непримиримых критиков режима Владимира Путина.
Свою позицию Каспаров высказал на прошедшем 9-10 ноября в Вильнюсе VIII Форуме свободной России, в котором участвовали сотни оппозиционеров, живущих как в стране, так и за границей.
Сооснователь Форума Свободной России Гарри Каспаров дал интервью обозревателю Радио Свобода Михаилу Соколову.
Программа "Лицом к событию" в эфире 14 ноября в 19:05
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