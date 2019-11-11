В Кремле назвали лидеров среди губернаторов по уровню доверия

Чечня стала лидером по выполнению показателей эффективности для региональных администраций (KPI) сразу по трём показателям - доверию президенту, главе региона и по итогам выборов. Среди перевыполнивших KPI оказались также республика Башкортостан, Тульская и Курская области.

Итоги выполнения ключевых показателей эффективности глав регионов были подведены на семинаре вице-губернаторов в администрация президента на минувшей неделе. Об этом сообщают "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК со ссылкой на источники.

Самый большой рейтинг у губернатора – в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Курской областях. Меньше всего доверяют губернаторам Архангельской и Иркутской областей. Плохие показатели также у глав республики Коми и Еврейской автономной области.

По уровню доверия президенту лидируют аннексированный Россией Крым, Чечня, Брянская и Липецкая области, в аутсайдерах — Хабаровский край. В Хабаровском крае, где ЛДПР выиграла на губернаторских и парламентских выборах, у президента Владимира Путина самый низкий рейтинг — 48 процентов. При этом рейтинг самого губернатора Сергея Фургала довольно высокий, отметили на семинаре в Кремле. В регионах-лидерах доверие президенту доходило до 95 процентов.

Весной Кремль ввел единую для администрации президента России и российских регионов систему ключевых показателей деятельности, в центре которой – показатели уровня доверии к власти и результат на выборах. По сообщениям СМИ, среди так называемых КPI (Key Performance Indicators) также снижение уровня протестного потенциала, повышение доли патриотически настроенной молодежи и рост уровня социального оптимизма.

Критерии оценок преимущественно основываются на результатах социологических опросов, прежде всего ВЦИОМа и ФОМа.

В прошлом году в нескольких регионах действующие губернаторы от "Единой России" проиграли выборы, а в Приморском крае результаты второго тура, в котором были зафиксированы масштабные фальсификации в пользу действующего губернатора, пришлось отменять.