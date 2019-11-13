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В Венеции - второе по силе наводнение за всю историю

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Власти Венеции ввели в городе режим бедствия из-за сильнейшего наводнения.

Вода поднялась до уровня 187 см по сравнению с ординаром, что всего на 7 сантиметров меньше, чем в 1966 году, когда было отмечено сильнейшее наводнение за всю историю наблюдений.

Вода заплавила главную туристическую достопримечательность Венеции - площадь святого Марка. Утром в среду её уровень там достигал одного метра. Базилика святого Марка была затоплена в шестой раз за 1200 лет.

Пострадали и другие достопримечательности. Власти принимают меры по борьбе со стихией.

Мэр города Луиджи Бруньяро назвал наводнение результатом глобального потепления.

Сообщается о гибели двух человек в результате наводнения.

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