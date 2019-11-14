Второй обвиняемый в угрозах судье из "списка Магнитского" арестован  

​Басманный суд Москвы арестовал до середины января 2020 года обвиняемого по делу об угрозе убийством включённому в "список Магнитского" судье Мосгорсуда Алексею Криворучко. Об этом сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, обвиняемый Евгений Ерзунов написал твит с угрозами в адрес судьи. Как рассказывал адвокат ещё одного подозреваемого по этому делу, твит предлагал судье "ходить и оглядываться" и содержал слова "скоро тебе смерть". При этом в тексте не было указано полное имени Криворучко.

Ерзунов был задержан в Москве в аэропорту Внуково 13 ноября. По версии следствия, он собирался улететь за границу. Показания на него дал ещё один подозреваемый по делу — Сергей Половец, утверждает следствие. Он находится под подпиской о невыезде.

Половец был задержан 11 ноября. В тот же день был задержан третий подозреваемый — Евгений Вересов. Он арестован по обвинению в публичных призывах к экстремизму. ​Ему грозит до пяти лет колонии.

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