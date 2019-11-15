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Пресс-секретарь Зеленского: "Коломойский не представляет Украину"

Игорь Коломойский

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Бизнесмен Игорь Коломойский не имеет полномочий делать заявления от имени Украины или её руководства, не является представителем правительства или команды президента Владимира Зеленского, и с ним не обсуждаются вопросы государственной политики. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.​

Заявление стало реакцией на интервью Коломойского газете New York Times, опубликованное на этой неделе, которое вызвало скандал на Украине.

Один из богатейших людей Украины в нём, в частности, заявил, что страна должна наладить отношения с Россией. Он высказал мнение, что в обмен на нормализацию отношений Москва может выделить Украине 100 миллиардов долларов, и заявил о своей убеждённости, что Украину никогда не примут в ЕС и НАТО, поэтому ей необходимо договариваться с восточным соседом. Коломойский также заявил, что народ Украины требует мира, а Соединённые Штаты используют войну в Донбассе для геополитического противостояния с Россией.

Коломойского, который был в плохих отношениях с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, называли одним из спонсоров кампании Зеленского, его телеканал 1+1 открыто поддерживал кандидатуру будущего президента. Сам Коломойский отрицает, что спонсировал кампанию Зеленского.

Офисом президента Украины руководит Андрей Богдан - бывший юрист Коломойского. Он отрицает, что сейчас как-то связан с олигархом.

Коломойский сейчас судится с властями Украины, требуя выплатить ему компенсацию за национализацию принадлежавшего ему "Приватбанка" или же вернуть ему банк. Власти заявляют, что не согласны с требованиями бизнесмена.

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