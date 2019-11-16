Убитую аспирантку СПбГУ похоронили в её родной станице

Бывшую студентку СПбГУ Анастасию Ещенко, по делу об убийстве которой арестован доцент Олег Соколов, похоронили в её родной станице Старовеличковской Краснодарского края.

"Интерфакс" со ссылкой на администрацию района сообщает, что на панихиду в местном храме собрались сотни человек. Отпевали и хоронили Ещенко в закрытом гробу.

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром 9 ноября сам доцент был обнаружен в реке Мойке рядом с домом вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире Соколова были найдены другие фрагменты тела Ещенко. Позже он признался в убийстве. 11 ноября суд арестовал учёного на два месяца.