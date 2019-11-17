Протесты в Боливии: более 20 погибших, сотни пострадавших

В Боливии не менее 23 человек погибли, ещё 715 пострадали в ходе столкновений между полицией и сторонниками бывшего президента Эво Моралеса. Об этом сообщает Межамериканская комиссия по правам человека.

Ранее глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что полиция и военные Боливии применяют чрезмерную силу к протестующим. В полиции утверждают, что демонстранты сами использовали огнестрельное оружие и "коктейли Молотова".

15 ноября временное правительство Боливии издало указ, который освобождает от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков.

Моралес ушёл в отставку 10 ноября на фоне массовых акций против его переизбрания и, как утверждали манифестанты, против фальсификаций на выборах. Военные перешли на сторону протестующих. Сторонники же экс-президента требуют его возвращения и обвиняют политических оппонентов Моралеса в государственном перевороте.

12 ноября бывший президент Боливии прибыл в Мексику, где он получил политическое убежище. Позднее в тот же день лидер оппозиции в сенате Боливии, вторая вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

Эво Моралес назвал произошедшее "резнёй" и заявил, что хотел бы вернуться на свой пост, "чтобы быть вместе с народом после переворота".