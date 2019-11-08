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Общество

"Матери спасут детей". Новое движение в поддержку политзаключенных

"Марш матерей" в Москве, 15 августа 2018 года

В России появилось новое движение в поддержку политзаключенных. Его создатели – родственники обвиняемых и осужденных по уголовным делам, которые были признаны правозащитниками сфабрикованными и политически мотивированными. "Матери против политических репрессий" – так называется движение, участники которого надеются показать обществу масштаб политических репрессий в современной России.

Статья подготовлена по материалам программы "Человек имеет право".

В новое движение вошли родители и родственники обвиняемых по делу "Нового величия", запрещённой в России организации “Сеть”, по "ростовскому" и "московскому" делам, по делу участников запрещённой в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". 4 ноября объединившиеся родители провели одиночные пикеты у здания администрации президента в Москве.

Александра Крыленкова, одна из координаторов группы поддержки обвиняемых по "московскому делу" "Арестанты 212", объясняет, что родительские объединения в России стали появляться после того, как и политические дела перестали быть "одиночными":

Оставаться один на один с таким горем и с такой проблемой совершенно невозможно


– С тех пор как в России стали появляться не только одиночные политические дела, но и групповые дела и целые группы политических заключенных, – это и дело "Сети", и большая часть дел мусульман, дело "Нового величия", "московское дело" и так далее – вокруг этих дел всегда были объединения родителей. Вокруг мусульманских дел организовалась "Родительская солидарность", вокруг дела "Сети" – "Родительская сеть". Вокруг арестантов по "московскому делу" тоже было объединение родителей. И мы постарались объединить всех этих родителей и включить также родителей по одиночным делам. Например, родителей Азата Мифтахова, Кирилла Кузьминкина и так далее. Оставаться один на один с таким горем и с такой проблемой совершенно невозможно.

Александра Крыленкова
Александра Крыленкова
На один приговор "сидит" очень много людей


Смотря на дела по мусульманам, а они были наиболее масштабные, я поняла, что несмотря на то, что в тюрьме оказывается один человек, сидит все эти годы не только он. Сидит его жена, которая вроде бы на свободе, но без средств к существованию, с маленькими детьми. Сидят его родители, потому что они ни о чем больше думать не могут, а только о том, что их дети сидят. Сидят их братья, сестры. И оказывается, что на один приговор "сидит" очень много людей. Поэтому если сегодня на сайте "Мемориала" сотни политически мотивированных преследований, то смело можно возвести это в квадрат – это то количество людей, которых впрямую, непосредственно касается произвол и политические репрессии.

Сын Светланы Пчелинцевой, одной из участниц движения "Матери против политических репрессий", Дмитрий – обвиняемый по делу "Сети". С октября 2017 года он находится в следственном изоляторе в Пензе. Его подозревают в организации террористического сообщества. Пчелинцев и несколько других арестованных по делу "Сети" с самого начала сообщали о том, что их пытали током в подвале следственного изолятора, чтобы добиться признательных показаний.

– Мы объединились с родителями огромного на сегодняшний день количества политических заключенных для того, чтобы придать максимальной огласке то, что происходит, – объясняет Светлана Пчелинцева. – Для того чтобы познакомить как можно больше людей с тем, за что сегодня сажают совершенно невинных людей, за что могут сегодня преследовать. Для того чтобы увеличить максимально наши силы, увеличить наш мозг, который должен думать 24 часа в сутки, чтобы помочь нашим детям. А еще важно в этой ситуации выжить всем нам: выжить нашим детям, получая поддержку от нас, и выжить нам, получая поддержку друг от друга.

Обвиняемые Илья Шакурский, Андрей Чернов и Дмитрий Пчелинцев по делу о запрещенной в России организации "Сеть" (фото предоставлено www.penza-post.ru)
Обвиняемые Илья Шакурский, Андрей Чернов и Дмитрий Пчелинцев по делу о запрещенной в России организации "Сеть" (фото предоставлено www.penza-post.ru)

– Вы говорите, что хотите, чтобы как можно больше людей узнали о делах, по которым обвиняют и сажают, в том числе и ваших детей. На ваш взгляд, людям это интересно?

– Впечатление такое, что народ все же просыпается – и людям становится интересно. К сожалению, сегодня политические дела просто как снежный ком начали нарастать. Уже ни у кого из людей не возникает вопроса, что арестовывают далеко не тех, кто совершили преступления. Я думаю, что наше объединение однозначно и поможет людям открыть глаза на происходящее в стране, и поможет нам, и поможет нашим детям.

Миляуша Нурлыгаянова – одна из координаторов движения "Родительская солидарность" в Уфе. Ее 28-летний сын Ринат приговорен к 24 годам колонии за причастность к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Слово "ислам" внедрено в умы людей таким образом, что приравнивается к слову "терроризм"


– В настоящее время более 300 молодых ребят лишают свободы из-за участия в запрещенной "Хизб ут-Тахрир", – рассказывает Миляуша Нурлыгаянова. – Им вменяют "террористическую" статью 205.5 – "Участие в террористической организации", некоторым еще статью 278 – "Насильственный захват власти в РФ и свержение конституционного строя". Это очень большая география: Казань, Уфа, Челябинск, Крым, Тольятти, Москва, Питер. И объединившись в "Родительскую солидарность", мы имеем возможность общаться, делиться. Надеемся, что с помощью общества и правозащитников, которые нас поддерживают и ведут, мы выйдем к тому, что изменят решение Верховного суда от 2003 года, по которому "Хизб ут-Тахрир" признали террористической и запрещенной организацией в России.

Пикет в поддержку крымских обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"
Пикет в поддержку крымских обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

– Когда говорят "политический активизм" или "навальнята", как называют людей, выходивших, в том числе 27 июля в Москве, на митинги, – это одно. Другое дело – "Хизб ут-Тахрир", эти страшные террористы, которыми на протяжении двух десятков лет пугали общество. Это не мешает тому, чтобы это общество поддерживало семьи, поддерживало осужденных по таким делам?

– Очень даже мешает. Слово "ислам " внедрялось в умы людей, в умы общества таким образом, что "ислам" приравнивалось к слову "терроризм". Но эти люди, даже если они причастны к "Хизб ут-Тахрир", не имеют никакого отношения к терроризму. В их поведении, в их деяниях никогда не было ничего террористического. Ни оружия, ни схемы – ничего никогда не находили. Ни в каких террористических деяниях они не обвинялись. Даже в судах говорят прокуроры, следователи, что не доказывается их причастность к терроризму, а просто доказывается причастность их к организации, признанной в России террористической. Эта организация названа запрещенной и террористической только в России.

По оценкам Александры Крыленковой, средний возраст современного политического заключенного в России – меньше 30 лет. Правозащитница приводит в пример обвиняемых по "московскому делу" – "людей вокруг двадцати" лет. По мнению Крыленковой тому есть несколько объяснений:

– Во-первых, молодежь действительно более активна, более любознательна, включена в политику. А во-вторых, наши правоохранительные органы пытаются сделать так, чтобы люди поверили в ту картинку, которую им дают. Соответственно, сложно поверить в то, что 40-летняя или 50-летняя женщина, например, будет в "Макдоналдс" договариваться о том, как свергать власть. А если молодой, 25-летний человек поехал в лес и о чем-то там договорился, то значит точно будет свергать власть и поджигать Мавзолей.

18-летняя Анна Павликова в суде
18-летняя Анна Павликова в суде

Уровень исламофобии мы все хорошо себе представляем. И что люди думают про мусульман – тоже представляем. В сумме получается, что когда каждый смотрит на какое-нибудь дело, просто читая о нем в газетах, отношение одинаковое: "Политактивисты сами виноваты. Анархисты хотят государство уничтожить. Мусульмане вообще террористами родились", и так далее. Потому что таково общественное сознание – штамповое. И в этом смысле движение матерей – это то, что можно противопоставить этой картинке. Конкретные мамы, конкретные жены, конкретные братья и сестры рассказывают конкретные истории про человека. Материнская картинка, картинка родных и близких – это живая картинка в ответ на их мертвую.

Материнская картинка, картинка родных и близких – это живая картинка в ответ на их мертвую


Мне очень хочется, чтобы за каждым из этих сотен людей по стране встала живая история, встал портрет. Как будто ты идешь по улице, ты его встретишь – и ты его узнаешь, потому что он будет от этого живым.

– Есть ли у движения матерей сайт? Как это вообще все происходит?

– Мы только объединились. Мы планируем сайт и страницу в фейсбуке – они сейчас в разработке. И если говорить о каких-то технических вещах, как мы планируем функционировать. В мире очень много разных объединений родительских, они редко связаны с политическими репрессиями. Но многие известные люди позиционируют себя как родители. И мы планируем с помощью всех этих людей, с помощью обращений матерей ко всем этим людям, организациям привлекать как можно больше внимания, привлекать разные родительские российские организации. Я очень в это верю. Когда-то были "Солдатские матери", которые спасли кучу детей из Чечни. И я верю в то, что матери политических заключенных спасут детей из тюрем.

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, правозащитный центр "Мемориал" опубликовал список политзаключённых современной России. Сегодня он насчитывает 305 фамилий. За прошедший год список пополнили 168 новых имён. Среди них – девять узников "московского дела", обвиняемые в организации мирного протеста в Ингушетии, обвиняемые по делу "Сети", осуждённые по московскому делу "Артподготовки", мусульмане, обвиняемые в участии в объявленной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", а также уголовно преследуемые Свидетели Иеговы. Кроме того, в список политзаключенных включены дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, активисты Евгений Куракин, Азат Мифтахов, осужденный по "дадинской статье" Константин Котов.

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