Директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, уволен

Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства образования и науки. Также свой пост покинул заместитель министра образования Амурской области Олег Якутов.

Петухов уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей по организации безопасности в колледже. Ранее Следственный комитет выявил, что в здании учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор. По данным следствия, студент пронёс ружье мимо охраны в рюкзаке.

После стрельбы в колледже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны и халатности в отношении должностных лиц учебного заведения. Охранник и генеральный директор охранного предприятия, которое обслуживало колледж, арестованы.

14 ноября студент четвертого курса Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин устроил стрельбу из ружья в учебном заведении. Он убил одного учащегося, ранил троих и покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.