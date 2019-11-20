Правительство России опасается банкротства ряда предприятий космической отрасли из-за исков Министерства обороны. Контракты ведомства не получается выполнять в срок в условиях санкций. В законодательство могут быть внесены поправки, защищающие производителей от штрафов за неисполнение программ импортозамещения в срок. Об этом в среду пишет газета “Ведомости” со ссылкой на двух участников совещания под руководством вице-премьера Юрия Борисова и неназванного собеседника в аппарате правительства.

Как утверждает газета, сейчас в судах рассматриваются несколько крупных исков от министерства обороны. 27 сентября поступил иск к ракетно-космической корпорации “Энергия”, а 15 ноября — иск на 2,1 миллиарда рублей к ракетно космическому центру “Прогресс”.

По данным издания, есть риск подачи иска к Научно-производственному объединению им. Лавочкина. Компания в 2019 году должна была обеспечить запуск первого из пяти спутников радиолокационного дистанционного зондирования Земли типа “Аракс” в полностью импортозамещенном варианте, но ей не удалось это сделать.

Источник газеты допускает, что предприятиям отрасли могут дать послабления в условиях санкций. Однако это может привести к тому, что такие же послабления могут захотеть и другие организации, — отмечает он.

Российская космическая промышленность пострадала из-за санкций, введённых против страны из-за аннексии Крыма и покушения на бывшего начальника кадров российской военной разведки Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Евросоюз в 2014 году запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для военного использования. С 2018 года запрет на продажу электронных компонентов окончательно ввели США. Это уже привело к приостановке производства навигационных спутников ГЛОНАСС нового поколения.