Владислав Есипенко, журналист Крым.Реалии, проекта украинской службы Радио Свобода, впервые подробно рассказал о том, как его пытали после ареста в аннексированном Россией Крыму в 2021 году.

"Сначала они избивают тебя, потом включают ток, потом снова избивают, а потом снова включают ток. И во время этой процедуры они задают вопросы. Я сказал: ребята, прекратите, и я подпишу все, что вам нужно. Если вы скажете, что я убил Кеннеди, ладно, я убил Кеннеди. Но, пожалуйста, прекратите пытки".

"Мне нужно выжить"

Есипенко, имеющий двойное российско-украинское гражданство, был внештатным сотрудником Крым.Реалии. Он был освобожден из-под стражи в России через четыре с лишним года после задержания по подозрению в сборе информации для украинской разведки. Это обвинение журналист отрицал.

Есипенко вспоминает момент своего ареста 10 марта 2021 года. Он ехал в машине с другом по Крыму, и его остановили сотрудники дорожной полиции. Почти сразу же появились агенты ФСБ и повалили его на землю. На видеозаписи ФСБ, снятой во время ареста, видно, что на полу рядом с водительским сиденьем в автомобиле лежит граната, которая, по словам Есипенко, была подброшена. Позднее ее использовали в качестве ключевого доказательства в деле против него.

Спустя несколько месяцев Владислав Есипенко был обвинен в "хранении и транспортировке взрывчатых веществ", хотя позже прокуратура признала, что на гранате, "обнаруженной" в его автомобиле, не было его отпечатков пальцев.

Есипенко рассказал, что после ареста ему завязали глаза, надели наручники, увезли и отвели в подвал. Именно там начались пытки.

Я понял, что сейчас мне нужно выжить

"В этот момент я не был героем. Я просто хотел жить. Я хотел, чтобы все закончилось как можно скорее. Вот и все, – рассказывает Владислав. – В тот момент не имело значения (что я подписал). Я понял, что сейчас мне нужно выжить".

"Тебя везде ищут"

Через день или два к Есипенко пришла назначенная российскими властями адвокат Виолетта Синеглазова, которая хотела убедиться, что он подпишет подготовленное для него ложное признание. "Она сказала, что если мы сделаем это сегодня, если ты подпишешь, суд расценит это как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора", – вспоминает Владислав. Через несколько дней, находясь в следственном изоляторе, он обнаружил, что сотрудники ФСБ не так строго его охраняют, и смог подойти к адвокату, который пришел навестить других задержанных.

"Она сказала: «Так ты Есипенко. Тебя везде ищут – твоя жена и адвокаты. Здорово, что ты появился»". На следующий день прибыл независимый адвокат, и Есипенко подписал заявление о том, что он отказывается от услуг Синеглазовой в пользу новой команды юристов.

18 марта, через восемь дней после ареста, Есипенко дал интервью государственному телеканалу "Крым-24". По его словам, это было одним из условий его принудительного признания. Сотрудники ФСБ дали ему текст, который он должен был выучить и повторить в интервью. В частности, он должен был солгать, что граната в машине принадлежала ему.

"Им нужно было скомпрометировать Радио Свобода и Крым.Реалии. Они пытались показать всему миру, что люди, работающие на Радио Свобода, – шпионы", – говорит журналист.

"Прыжок через пропасть"

Суд должен был начаться 6 апреля. Но, по словам Есипенко, за несколько дней до этого к нему пришел офицер ФСБ, представившийся майором Коровиным. Он предложил арестованному сигареты и постарался убедиться, что Есипенко будет придерживаться в суде сценария, разработанного спецслужбами.

Им нужно было скомпрометировать Радио Свобода и Крым.Реалии

Коровин сказал, что жена Есипенко и другие адвокаты будут присутствовать в зале суда, но он должен работать только с Синеглазовой. Есипенко согласился, но он лгал. "Это было похоже на прыжок через пропасть. Ты не знаешь, получится ли у тебя или нет. Все время, пока я давал признательные показания, я чувствовал себя очень плохо. Это было похоже на предательство всего, что тебе дорого. Я понял, что, даже если у меня не получится, я все равно должен попробовать".

В суде Есипенко пошел на риск. Отклонившись от сценария, он заявил, что его пытали, что все, что с ним произошло, было незаконно, и он переходит на сторону независимой команды защиты. "Это было шоком для судей и прокуроров, потому что судебный процесс должен был идти по определенному сценарию", – говорит Владислав.

Через несколько дней Госдепартамент США потребовал освобождения Есипенко и присоединился к уже высказанным правозащитными организациями опасениям по поводу обращения с журналистом. Но его не освободили. В течение следующих месяцев судебные слушания продолжались, и Есипенко заявил, что на него оказывали давление, угрожая дальнейшими пытками, чтобы заставить его сотрудничать.

Я понял: я свободен, все закончилось. Это было как второе рождение

В феврале 2022 года назначенный российскими властями суд в Крыму приговорил его к шести годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже, которое Есипенко, его работодатель и правозащитные организации назвали сфабрикованным. Верховный суд Крыма, контролируемый Москвой, позже сократил срок наказания до пяти лет.

После освобождения 20 июня 2025 года Владислав Есипенко сел в самолет, направлявшийся в Ереван. "Это было очень эмоционально. Я понял: я свободен, все закончилось. Это было как второе рождение".

Из Армении он отправился в Прагу, где встретился с семьей, а затем вернулся в Украину. "Когда мы въехали на железнодорожный вокзал в Киеве, я увидел город, суету и шум. И понял, что я дома".