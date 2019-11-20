Российские авиакомпании просят правительство компенсировать им 3,2 миллиарда рублей потерь, полученных от запрета на авиасообщение с Грузией. Ограничения были введены по политическим причинам и начали действовать в разгар туристического сезона в июле. Государство обещало перевозчикам выплатить потери, но теперь считает их оценку завышенной, пишет газета “Ведомости” со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.
21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии подписал указ, запрещающий российским компаниям авиасообщение с Грузией. Минтранс с того же дня приостановил полёты грузинских авиакомпаний на территорию России. Согласно расчётам российских перевозчиков, они потеряли на этом не менее 3 миллиардов 700 миллионов рублей.
Больше всего потеряли “Уральские авиалинии” — от одного до 1,3 миллиарда рублей, пишут “Ведомости”, по 600–700 миллионов недосчитались “Аэрофлот” и S7. 500 миллионов — авиакомпания “Победа”. В авиакомпаниях указывают, что самолёты, которые должны были летать в Грузию, до августа простаивали, а переориентация их на другие направления вынудила перевозчиков снижать цены на билеты.
В Минтрансе выплачивать компенсацию не спешат. Там считают, что невыполнение запланированных рейсов не несёт прямых убытков, которые обещало выплатить правительство. Источник газеты в одной из авиакомпаний предположил, что тема компенсаций будет обсуждаться без дальнейших перспектив, но умрёт без результата, когда Грузия снова будет открыта для авиасообщения.
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