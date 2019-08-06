Пароходом, поездом, автомобилем. Россияне по-прежнему едут в Грузию

Россияне не могут летать в Грузию напрямую, поэтому они пересели на поезда, паромы и автомобили. Тем не менее, после того как указом президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям было запрещено выполнять прямые рейсы в грузинские города, число российских туристов, посетивших Грузию, сократилось на 14,8%.

По данным Национальной администрации туризма Грузии (НАТГ), в июле текущего года страну посетили 108 214 туристов из России – по сравнению с 127 065 в июле прошлого года.

Как сообщает НАТГ, за июль число приезжих из РФ, пользующихся железнодорожным транспортом (через Баку), выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85%, морским транспортом – на 57,9% и сухопутным, через единственный действующий пограничный КПП между двумя странами "Верхний Ларс", – на 7,1%.

Соответственно, если в июле прошлого года по Военно-грузинской дороге (автотрасса Владикавказ – Тбилиси) проехали около 124 тысяч граждан России, то в нынешнем году уже 134 тысячи россиян предпочли приехать в Грузию на автомобилях. НАТГ подчёркивает, что последняя статистика касается не только туристов, но и т. н. "визитёров" – тех, кто едет из России транзитом в Армению или Турцию.

Зачем россияне едут в Грузию? 35,8% приезжих называют главной целью визита развлечение и отдых, 21,6% – желание посетить друзей и родственников, а 15,5% – намерение поехать через Грузию в другие страны. Называются и другие цели: например, 3,2% приезжают на лечение. Выясняется также, что Грузия лидирует в списке гастрономических тур-направлений для россиян. В первую тройку здесь также вошли Армения и Италия.

По данным министерства экономики Грузии, доля туризма в ВВП страны с начала года равнялась 7,1%. В первом квартале (до нового ухудшения российско-грузинских отношений) доход от туризма составил $578 млн – это на 5% больше показателя прошлого года.

Глава НАТГ Мариам Квривишвили считает эти данные обнадёживающими:

– В июле мы увидели, что, несмотря на создавшееся положение, у российских туристов есть желание посещать Грузию. Увеличилось число российских граждан, прибывающих по суше, также они используют транзитные пути, – заявила руководитель грузинского туристического ведомства.

Несмотря на создавшееся положение, у российских туристов есть желание посещать Грузию

В целом в июле Грузию посетили 1 099 474 международных визитера, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2018 года. Из них число туристов, то есть тех, кто провёл в стране больше 24 часов, выросло на 1%.

Очередное обострение российско-грузинских отношений произошло после того, как в Тбилиси 20 июня начались массовые протесты. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от КПРФ Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, проходившего в грузинском парламенте, сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и многих граждан.

На начавшихся митингах в адрес России звучали обвинения в оккупации грузинских территорий и вмешательстве во внутренние дела страны. 21 июня президент России Владимир Путин на фоне продолжающихся протестов в Грузии подписал указ, запрещающий с 8 июля российским компаниям авиасообщение с Грузией. Минтранс объявил, что с того же дня будут приостановлены полёты грузинских авиакомпаний на территорию России.

Масла в огонь конфликта подлил инцидент 7 июля, когда ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе перешёл на русский язык и обратился к Владимиру Путину с оскорбительной речью, используя нецензурную лексику. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания ведущего и назвала их "провокацией радикалов", в аналогичном духе выступил и МИД страны. После этого Путин заявил, что не собирается вводить новые санкции против Тбилиси.

По данным российской пограничной службы, в 2018 году Грузию посетили 1,29 миллиона россиян. В первом квартале 2019 года поток туристов из России вырос на 26 процентов.