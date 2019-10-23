Трамп подыграл Путину?

Две недели назад Президент Трамп отдал распоряжение о выводе американского контингента из Сирии, якобы чтобы не рисковать жизнью своих солдат. Он сделал это после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом за день до начала операции турецкой армии на территории Сирии против курдских сил в этом районе. Действия Эрдогана подверглись суровой критике противников Трампа в Конгрессе, вызвали негативную реакцию в Европе. США угрозой санкций добились временного перемирия между Турцией и курдскими силами. Можно ли сказать, что Трамп столкнул лавину, изменившую обстановку на Ближнем Востоке. Каков промежуточный результат?

Новые реалии международной политики после вывода войск США из Курдистана обсуждают ведущий эксперт Атлантического Совета Ариэль Коэн и российский дипломат и историк, в прошлом замминистра иностранных дел и посол в Южной Корее Георгий Кунадзе.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 23 октября в 19:05