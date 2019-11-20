Фонд дочери Путина за год заработал рекордные для себя 488 миллионов рублей

Основанный младшей дочерью президента России Владимира Путина Катериной Тихоновой фонд “Национальное интеллектуальное развитие” за 2018 год получил рекордную для себя выручку – 488 миллионов рублей. Это лучший результат за время работы компании. Отчётность изучило издание “Открытые медиа”.

Фонд Тихоновой занимается поддержкой молодых учёных и проведением научных исследований для бизнеса. Кроме того, он, вероятно, будет застраивать территорию вокруг МГУ. Его крупнейшим заказчиком традиционно была “Роснефть”, пишет издание. По его подсчётам “Иннопрактика” получила от контролируемой государство нефтяной компании заказы на 659 млн рублей. Самый большой из них достался фонду летом 2018 года без конкурса: за 354 миллионов рублей он должен был разработать для заказчика “технологию оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных”, –​ писало РБК.

В 2019 году этот заказчик снизил активность и “Иннопрактика” рисковала остаться без крупных госзаказов, отмечают “Открытые медиа”. Но под конец года научные работы фонду заказал “Росатом”. Его структура АО “Атомэнергопром” в октябре и ноябре заказала две опытно-конструкторских работы за 120 миллионов рублей. На днях фонд получил контракт почти на 65 миллионов рублей на проведение исследования. Оба раза фонд Тихоновой был единственным участником конкурса, отмечает издание.