Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает агентство РИА “Новости”.

О задержании неназванного военного ФСБ сообщила накануне. По утверждению ведомства, военный собирал секретные сведения о российской армии по заданию Министерства обороны Украины.

Имя арестованного не раскрывается. По опубликованной видеозаписи задержания подозреваемого можно опознать жителя Аксая Руслана Артыкова. 28-летний старший лейтенант служит в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного военного округа в Аксае. Его имя так же назвало накануне издание “Открытые медиа”. Он не ответил на запрос Радио Свобода.