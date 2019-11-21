Главу ВФЛА временно отстранили из-за дела о допинге

Независимый международный легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил от должностей главу Всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, а также её исполнительного директора Александра Паркина и ещё нескольких российских спортивных функционеров из-за предполагаемой фальсификации документов в ходе расследования о допинге.

Как говорится в заявлении пресс-службы международного органа, ВФЛА серьёзно нарушила антидопинговые правила, отказываясь сотрудничать при расследовании допинга у российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, а также предоставляя ложные сведения и поддельные документы.

Сам Лысенко и его тренер тем же решением отстранены от соревнований.

В заявлении отмечается, что расследование велось совместно с российским антидопинговым агентством РУСАДА, которое внесло в него "ценный вклад".

У ВФЛА есть время до 12 декабря, чтобы подготовить объяснения и, возможно, подать апелляцию.

Лысенко - победитель зимнего чемпионата мира - летом прошлого года был временно отстранён от соревнований из-за того, что скрывал своё местонахождение от допинговых инспекторов. В ходе расследования выяснилось также, что он предоставлял поддельные документы, в частности медицинские справки. О деле Лысенко первой сообщила газета Sunday Times, которая утверждала, что, если обвинения в его адрес подтвердятся, российских атлетов могут отстранить от участия в Олимпиаде в Токио.