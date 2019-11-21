Главу ВФЛА временно отстранили из-за дела о допинге

Независимый международный легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил от должностей главу Всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, а также её исполнительного директора Александра Паркина и ещё нескольких российских спортивных функционеров из-за предполагаемой фальсификации документов в ходе расследования о допинге.
Как говорится в заявлении пресс-службы международного органа, ВФЛА серьёзно нарушила антидопинговые правила, отказываясь сотрудничать при расследовании допинга у российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, а также предоставляя ложные сведения и поддельные документы.
Сам Лысенко и его тренер тем же решением отстранены от соревнований.
В заявлении отмечается, что расследование велось совместно с российским антидопинговым агентством РУСАДА, которое внесло в него "ценный вклад".
У ВФЛА есть время до 12 декабря, чтобы подготовить объяснения и, возможно, подать апелляцию.
Лысенко - победитель зимнего чемпионата мира - летом прошлого года был временно отстранён от соревнований из-за того, что скрывал своё местонахождение от допинговых инспекторов. В ходе расследования выяснилось также, что он предоставлял поддельные документы, в частности медицинские справки. О деле Лысенко первой сообщила газета Sunday Times, которая утверждала, что, если обвинения в его адрес подтвердятся, российских атлетов могут отстранить от участия в Олимпиаде в Токио.
- Российские легкоатлеты из-за допинговых скандалов уже несколько лет не могут в обычном порядке принимать участие в соревнованиях - членство ВФЛА в международной легкоатлетической федерации приостановлено, атлетов допускают на сореванования только на индивидуальной основе.
- Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус недавно подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). "Нас предали, это какой-то заговор. Изменения вносились, в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года", – заявил Ганус в интервью "Интерфаксу".
- В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило признаки манипуляций с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 годы.