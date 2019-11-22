Суд в США приговорил программиста из России к четырём годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, россиянин выйдет на свободу через четыре или пять месяцев. Кроме того, Лисов должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов и возместить 480 тысяч долларов ущерба пострадавшим от его действий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.
Прокурор требовал приговорить российского программиста к пяти годам лишения свободы. Однако судья решила сократить этот срок. В ходе процесса Лисов признал вину. После выхода из тюрьмы он, вероятнее всего, будет депортирован в Россию, сказала судья.
Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Летом 2017 года россиянина депортировали в США. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадиции в США, где по совокупности обвинений ему грозило до 35 лет тюрьмы.
Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал доступ к компьютерам финансовых учреждений и похищал учётные банковские данные. В ходе разбирательства россиянин признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках.
- В 2017 году в Европе по запросу США были арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходили на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа. Договора об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном нет.
- В январе нынешнего года россиянин Александр Жуков, которого обвиняют в мошенничестве в интернете, был экстрадирован из Болгарии в США. По этому делу проходят еще пять россиян. Все они обвиняются по нескольким статьям: кибермошенничество, проникновение в компьютерные сети, кража личных данных и отмывание денежных средств.
- В ноябре из Израиля в США был экстрадирован россиянин Алексей Бурков. 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений. Сам Бурков называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения. Сегодня в США состоится заседание суда по его делу.
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