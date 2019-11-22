Суд в США приговорил программиста из России к четырём годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, россиянин выйдет на свободу через четыре или пять месяцев. Кроме того, Лисов должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов и возместить 480 тысяч долларов ущерба пострадавшим от его действий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.

Прокурор требовал приговорить российского программиста к пяти годам лишения свободы. Однако судья решила сократить этот срок. В ходе процесса Лисов признал вину. После выхода из тюрьмы он, вероятнее всего, будет депортирован в Россию, сказала судья.

Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Летом 2017 года россиянина депортировали в США. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадиции в США, где по совокупности обвинений ему грозило до 35 лет тюрьмы.

Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал доступ к компьютерам финансовых учреждений и похищал учётные банковские данные. В ходе разбирательства россиянин признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках.