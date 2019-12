Не русские, а белорусские. Артемий Троицкий изучает соседнее пространство

Хедлайнеры сто тридцать восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из союзной России Беларуси, которые неизменно присутствовали и присутствуют на отечественной рок-сцене, а в последние десятилетия органично и незаметно покоряют и европейско-американскую. Рок-критик Артемий Троицкий отделяет белорусское от русского и представляет белорусские песни.

Небольшая по размерам, скромная, "союзная" Беларусь, тем не менее, всегда играла немаловажную роль и в советской, и в нынешней российской культурной действительности. Скажем, полвека назад именно белорусские "Песняры" стали не только самым популярным, но и самым интересным в музыкальном отношении среди сотен советских ВИА (вокально-инструментальных ансамблей). Рок-бум 80-х Белоруссия как-то проспала: во всяком случае, за пределами республики ни одна рок-группа (в отличие, скажем, от украинской группы "Вопли Видоплясова", грузинской группы "Блиц") не прославилась. Однако впоследствии белорусское нашествие продолжилось: "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка, бесспорно, была одной из самых заметных русскоязычных групп 90-х и нулевых, а затем наступило время поп-рэперов Макса Коржа и Тимы Белорусских. Честно говоря, этот подростковый эстрадный экспорт, равно как и китч-фестиваль "Славянский базар", меня не очень впечатляют. К счастью, есть в Беларуси и качественная музыка, притом в немалых количествах.



Начнём издалека. Народные традиции Беларуси великолепно представляет трио "Троiца" в составе Ивана Кирчука (голос, духовые инструменты), Юрия Дмитриева (гитара) и Юрия Павловского (ударные). Пожалуй, в России похожей фолк-группы нет: у нас или занудноватая этнографическая архаика ("Сирин"), или пошловатые электрические "обработки" (в духе "Ивана Купалы"). "Троiца" обладает аутентичным репертуаром в "нереновированном" акустическом звучании, работает как-то лихо и очень современно, достигая то медитативного, то рок-н-ролльного, то даже психоделического эффекта. Ансамбль существует с 1996 года и выпустил за это время 7 альбомов, самый новый из которых называется "Цар-агонь".

Группа "Троiца" с композицией "Ой, Маю!"

Рок-сцена Беларуси обширна и разнообразна. Одна из центральных фигур здесь – Лявон Вольский, в прошлом лидер группы N.R.M., а ныне играющий и поющий в "Крамбамбуле" и выпускающий сольные альбомы, преимущественно на белорусском языке. Очень мне понравилась "Русская песня" с его новейшего релиза Hravitacyja: саркастический отчёт о том, как над страной довлеет общественная повестка дня, навязанная тяжёлым восточным соседом.

Лявон Вольский исполняет Русскую песню

Жаль, что Сергей Михалок, в недалёком прошлом музыкальный полиактивист, сейчас отошёл от актуальных тем (проекты Brutto и Drezden) и ударился в ностальгию (группа "Ляпис-98"). Участников другой протестной группы, Ambassador21, я недавно неожиданно встретил в Праге, куда дуэт, судя по всему, переехал жить и работать.



Коллектив "Петля пристрастия" с композицией "Груз"

Популярны в Беларуси пост-панк и инди-рок. Здесь стоит назвать две группы Ильи Черепко-Самохвалова – "Петлю пристрастия" (полюбилась и российским рок-фанам) и ретро-футуристическую "Кассиопею". Меньше известны за рубежом Akute, Nizkiz и "Молчат дома". Хотя у меня сложилось впечатление, что белорусские рокеры (в отличие от попсовиков, делающих дежурную ставку на российский рынок) в большей степени ориентированы на Европу: они активно выступают в соседних Литве и Польше, прокладывают и более дальние маршруты. Характерный пример – англоязычное трио Super Besse, в котором, кстати, играет сын С.В. Михалка. Если говорить о более актуальной музыке, то мне понравились две девушки – электронщица Mustelide, она же Наталья Куницкая, записывающая затейливые грациозные песенки с оркестром сломанных инструментов; и Полина Паламейчик, ранее "Палiна Рэспублiка", представляющая камерный lo-fi или "фолктронику" – что-то вроде бардовской песни в компьютерном обрамлении. Интересно.

Palina с композицией "Хармс"

Завершить сегодняшний рассказ я хотел бы (больше возможности, я боюсь, не представится) записью моего любимого белорусского артиста, к сожалению, покойного. Зовут его Василий Шугалей, и он покорил меня в начале 90-х, привезя в Москву записи своей панк-группы "Ы.Ы.Ы.", а позже фолк-хора "Базыльки". Хулиган, похабник, клоун – и при этом крайне выразительный и изобретательный в музыкальном отношении. Вася, бесспорно, принадлежал к тому же типу уникальных артистов, что Андрей "Свин" Панов и Пётр Мамонов...

Ы.Ы.Ы. с оммажем "Я знаю, что подруга в меня влюблена"

Увы, карьера у Васи Шугалея не задалась, хотя именно он в своё время представил благодарной русской публике "Ляписов". В 2004 году был убит в подмосковных Люберцах. Под занавес предлагаю вам галантный хит Васи Шугалея & ЫЫЫ "Я знаю, что подруга в меня влюблена (но всё же не уверен, что это она)" со сборника "Васька Ж.Ы.В!"

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 138):

1. Shame (UK). Gold Hole, LP Songs of Praise

2. Lætitia Sadier Source Ensemble (France/UK). Undying Love for Humanity, LP Find me, Finding you

3. Evil Blizzard (UK). Tell me, LP Tthe Worst Show on Earth

4. Øyvind Torvund (Norway). Starry Night, LP Tthe Exotica Album

5. "Троiца" (Беларусь). "Ой, Маю!", LP "Цар-Агонь"

6. "Лявон Вольский" (Беларусь). "Русская песня", LP Hravitacyja

7. "Палiна Рэспублiка" (Беларусь) МЖ, LP "Бясконцы красавiк"

8. Palina (Беларусь). "Хармс", LP "Грустные песни"

9. "Ы.Ы.Ы." (Беларусь). "Я знаю, что подруга в меня влюблена", LP "Только для девочек/Васька Ж.Ы.В"!

10. Anthroprophh (UK). Dead Inside, LP Omegaville

11. Brücken Froese (Germany). Wounded, LP Beginn

12. Josh T. Pearson (USA). Loved Straight to Hell, LP The Straight Hits!