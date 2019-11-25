Совет Федерации в понедельник одобрил законопроект о запрете на продажу "технически сложных товаров" без предустановленного на них российского программного обеспечения.

Перечень продукции, которой коснутся новые правила, должно определить правительство. В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров упоминаются телевизоры с функцией "Смарт-ТВ".

Законопроект прошёл окончательное третье чтение в Госдуме в минувший четверг. Он должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Авторы закона, среди которых представители всех четырёх думских фракций, считают, что его принятие поспособствует развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как поясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".​