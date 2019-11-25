Совет Федерации в понедельник одобрил законопроект о запрете на продажу "технически сложных товаров" без предустановленного на них российского программного обеспечения.
Перечень продукции, которой коснутся новые правила, должно определить правительство. В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров упоминаются телевизоры с функцией "Смарт-ТВ".
Законопроект прошёл окончательное третье чтение в Госдуме в минувший четверг. Он должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.
Авторы закона, среди которых представители всех четырёх думских фракций, считают, что его принятие поспособствует развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как поясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".
- Как отмечало издание The Bell, законопроект, который поддержала администрация президента, неформально называют "законом против Apple". Неназванный чиновник заявил, что ограничения нацелены именно на эту корпорацию и её продукцию. Операционная система iOS, которую использует Apple, не предполагает возможности предустановки сторонних приложений.
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