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Запрет на продажу гаджетов без российского ПО одобрен Советом Федерации

Смартфон (архивное фото)

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Совет Федерации в понедельник одобрил законопроект о запрете на продажу "технически сложных товаров" без предустановленного на них российского программного обеспечения.

Перечень продукции, которой коснутся новые правила, должно определить правительство. В пояснительной записке к законопроекту кроме смартфонов и компьютеров упоминаются телевизоры с функцией "Смарт-ТВ".

Законопроект прошёл окончательное третье чтение в Госдуме в минувший четверг. Он должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Авторы закона, среди которых представители всех четырёх думских фракций, считают, что его принятие поспособствует развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями. Сам законопроект, как поясняют в Госдуме, направлен "на защиту прав российских потребителей".​

  • Как отмечало издание The Bell, законопроект, который поддержала администрация президента, неформально называют "законом против Apple". Неназванный чиновник заявил, что ограничения нацелены именно на эту корпорацию и её продукцию. Операционная система iOS, которую использует Apple, не предполагает возможности предустановки сторонних приложений.

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