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Вице-губернатором Петербурга может стать экс-охранник дачи Путина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс на согласование в законодательное собрание города кандидатуру на должность своего заместителя. Им может стать Валерий Пикалёв, в своё время возглавлявший управление "В" Службы безопасности президента России. Структура, входящая в Федеральную службу охраны, занимается, в частности, охраной резиденции Владимира Путина на Валдае.

Петербургское издание "Фонтанка" отмечает, что после охраны президентской дачи Пикалёв сразу попал в систему исполнительной власти. Сначала он работал на посту заместителя главы правительства Новгородской области, а затем получил должность вице-губернатора Ленинградской области.

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