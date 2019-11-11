Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об иностранной недвижимости семьи прокурора Москвы Дениса Попова. Её общая стоимость по оценке ФБК – свыше 3,5 миллиона евро. Таких денег, отмечают в фонде, Попов не мог заработать за всю свою прокурорскую карьеру, которая началась в 2000-м году.

Согласно расследованию, формально вся недвижимость принадлежит бывшей жене прокурора Ирине Поповой, но судя по фотографиям, опубликованным ФБК, ей регулярно пользуется сам Денис Попов, а также общие с его бывшей женой дети – сын Евгений и дочь Софья.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, в 2009-м году Ирина Попова (ещё официальная жена Дениса Попова, в то время – прокурора Измайловской межрайонной прокуратуры Москвы) учредила в Черногории фирму Monte Biser. При этом в декларации прокурора за 2009-й год указано, что его жена – безработная, а зарплата его самого составляла 57 тысяч рублей в месяц. Это не помешало, как утверждают в ФБК, построить и оформить на черногорскую фирму Ирины Поповой таунхаус на море площадью 1 000 квадратных метров и состоящий из 9 квартир. Согласно расследованию, сначала семья Поповых хотела квартиры продавать, но сейчас жильё сдаётся в аренду.

Фирме Ирины Поповой также принадлежат несколько домов рядом с горнолыжным курортом Колашин. Согласно официальной финансовой отчетности, общая стоимость черногорской недвижимости экс-жены прокурора Москвы – 3 миллиона евро.

Кроме того, в 2010-м году, когда Денис Попов работал прокурором Центрального административного округа столицы, его безработная и ещё официальная жена купила квартиру в испанском курорте Марбелья стоимостью 645 тысяч евро. В декларации прокурора за тот год этой квартиры нет, а его доход, согласно документу, составлял 60 тысяч рублей в месяц.

Также в пользовании Попова, по утверждению ФБК, находится формально записанная на его бывшую жену рыболовная база в Астраханской области на берегу Волги. На полутора гектарах земли располагаются десятки коттеджей, гостиница, ресторан, теннисный корт и бассейн. Домики сдаются в наём за 2 тысячи рублей в день, здесь же, согласно расследованию, часто отдыхает и ловит рыбу сам Денис Попов.

Наконец, на бывшую жену прокурора формально записан автомобиль Mercedes ML350, на котором, согласно квитанциям об оплате парковки, ездит не она, а чиновник.

В то же время на маму прокурора, 79-летнюю Людмилу Попову, оформлена дача на Рублёвке. ФБК утверждает, что дачу строил Денис Попов, а на мать он её записал, чтобы не декларировать.

Отдельно в расследовании указывается, что в ноябре 2018-го в числе учредителей черногорской фирмы Ирины Поповой появился офшор с Британских Виргинских Островов. В ФБК предполагают, что это и есть доля Дениса Попова.

Всего этого, по мнению Навального и сотрудников его фонда, достаточно для немедленной отставки прокурора Москвы. При этом в ФБК признают, что её не будет, а расследование на данном этапе приведёт лишь к росту "аппаратной значимости" Дениса Попова. По мнению Алексея Навального, "Путин любит, когда его подчинённые оказываются разоблачёнными ворами, ведь в таких случаях их лояльность возрастает на 300%".