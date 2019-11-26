Гражданский форум ЕС–Россия поддержал НКО "Человек в беде"

Правление Гражданского форума ЕС-Россия осудил внесение чешской НКО "Человек в беде" Минюстом РФ в список нежелательных организаций. Форум призвал Еврокомиссию, Европарламент и страны-члены ЕС открыто выразить своё недовольство решением России и сообщить российской стороне о своей позиции. Во вторник 26 ноября заявление Правления Гражданского форму ЕС-Россия оказалось в распоряжении журналистов "Немецкой волны".



В заявлении говорится о "новой волне репрессий против российского независимого гражданского общества", так как присвоение статуса "нежелательная" "направлено на прекращение сотрудничества российских организаций со своими партнерами и единомышленниками из других стран".

Чешская НКО "Человек в беде" осуществляет проекты по оказанию гуманитарной помощи, обеспечивает нуждающимся психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии. Она существует с 1992 года и работает более чем в 30 странах. О внесении "Человека в беде" в список нежелательных в РФ организаций стало известно 12 ноября.



Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят более 170 организаций из России и стран ЕС.