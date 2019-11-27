Минздрав внёс в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав внес в правительство законопроект о запрете распространять недостоверную информацию о ВИЧ-инфекции.

Документ касается так называемого ВИЧ-диссидентства – призывов к отказу от медицинского обследования, отрицания фактов существования вируса и связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Авторы документа считают, что законопроект позволит оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ и будет распространять нужные данные в пользу диагностики.

Минздрав отмечает, что в большинстве регионов России регистрируются случаи отказов от медосвидетельствования для выявления и лечения инфекции. Кроме того, имеются случаи отказов от обследования детей по причине ВИЧ-диссидентства родителей.

Об ответственности за нарушение запрета в документе не говорится.

О планах на запрет пропаганды ВИЧ-диссидентства Минздрав заявлял весной 2018 года. Причиной стала смерть четырёхмесячной девочки, мать которой отказывалась от терапии во время беременности и после родов.

По данным Росподребнадзора, в России зарегистрировано около миллиона пациентов с ВИЧ. В прошлом году в России от ВИЧ-инфекции умерли более двадцати с половиной тысяч человек, почти 80 процентов из них– люди в возрасте от 25 до 44 лет. По сравнению с 2017 годом показатель смертности от ВИЧ увеличился более чем на два процента. Летом Роспотребнадзор обращал внимание на возможные перебои с препаратами для борьбы с ВИЧ. В середине июля поставщики в третий раз не вышли на аукционы по закупке лекарства, жалуясь на невыгодные для них условия.