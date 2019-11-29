IT-специалисты объявили конкурс в поддержку политзаключенных

Представители IT-сообщества объявили о проведении первого онлайн-хакатона в поддержку политических заключённых. В заявлении упоминаются "московское дело", дело "Сети" и "Нового величия".

"Это возможность использовать код как способ самовыражения и заявить о своей позиции", – отмечают организаторы мероприятия. Они уточняют, что для привлечения внимания к проблеме помогут любые проекты: от обработки данных и Telegram-бота до дизайна сайта.

Проекты участников хакатона, в числе других, будет оценивать обвиняемый по "московскому делу", программист Айдар Губайдулин. Он находился под подпиской о невыезде, но в октябре покинул Россию. Следственный комитет России заочно арестовал Губайдулина и объявил в международный розыск.

29 ноября суд в Москве арестовал нового обвиняемого по "московскому делу" Сергея Суровцева. Он работал в IT-компаниях и занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС. "Это уже третий наш коллега, которого задерживают по абсурдному делу о "массовых беспорядках"", – пишут IT-специалисты.