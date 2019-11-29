IT-специалисты объявили конкурс в поддержку политзаключенных

Представители IT-сообщества объявили о проведении первого онлайн-хакатона в поддержку политических заключённых. В заявлении упоминаются "московское дело", дело "Сети" и "Нового величия".
"Это возможность использовать код как способ самовыражения и заявить о своей позиции", – отмечают организаторы мероприятия. Они уточняют, что для привлечения внимания к проблеме помогут любые проекты: от обработки данных и Telegram-бота до дизайна сайта.
Проекты участников хакатона, в числе других, будет оценивать обвиняемый по "московскому делу", программист Айдар Губайдулин. Он находился под подпиской о невыезде, но в октябре покинул Россию. Следственный комитет России заочно арестовал Губайдулина и объявил в международный розыск.
29 ноября суд в Москве арестовал нового обвиняемого по "московскому делу" Сергея Суровцева. Он работал в IT-компаниях и занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС. "Это уже третий наш коллега, которого задерживают по абсурдному делу о "массовых беспорядках"", – пишут IT-специалисты.
- После летних акций протеста в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и нападении на полицию. По нему были арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.
- В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.