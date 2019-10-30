Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Айдара Губайдулина – одного из обвиняемых по так называемому "московскому делу". Накануне Следственный комитет объявил Губайдулина, уехавшего из страны, в международный розыск.
Губайдулин – выпускник МФТИ, работал программистом. По версии следствия, во время акции 27 июля в Москве он бросил пустую пластиковую бутылку в сторону сотрудников правоохранительных органов, за это он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Бутылка ни в кого не попала, программист был арестован и около месяца провёл в СИЗО.
17 октября Айдар Губайдулин, отпущенный из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил, что покинул Россию. В интервью изданию "Медуза" он отметил, что не хотел уезжать. "Я буду гораздо полезнее для страны на свободе, пусть и за рубежом, чем в тюрьме", – отметил он. После этого к родителям Губайдулина, живущим в Уфе, пришли с обыском полицейские.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства арестованных. По нему арестованы более 20 человек.
- Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, дела переквалифицированы преимущественно на применение насилия в отношение представителей власти. Несколько человек осуждены, 11 – остаются под следствием, семеро из них находятся в СИЗО.
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