Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Айдара Губайдулина – одного из обвиняемых по так называемому "московскому делу". Накануне Следственный комитет объявил Губайдулина, уехавшего из страны, в международный розыск.

Губайдулин – выпускник МФТИ, работал программистом. По версии следствия, во время акции 27 июля в Москве он бросил пустую пластиковую бутылку в сторону сотрудников правоохранительных органов, за это он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Бутылка ни в кого не попала, программист был арестован и около месяца провёл в СИЗО.

17 октября Айдар Губайдулин, отпущенный из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил, что покинул Россию. В интервью изданию "Медуза" он отметил, что не хотел уезжать. "Я буду гораздо полезнее для страны на свободе, пусть и за рубежом, чем в тюрьме", – отметил он. После этого к родителям Губайдулина, живущим в Уфе, пришли с обыском полицейские.