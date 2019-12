Вторичное вмешательство. Андрей Остальский - о России в Британии

Secondary Infektion, "Вторичное заражение" - так называют на Западе предполагаемые операции российских спецслужб и "фабрики троллей" по вбрасыванию дезинформации в социальные сети той или иной страны. Под вторичностью в этом термине, использующем немецкое написание слова "инфекция", имеется в виду метод, когда временный аккаунт используется для внедрения фальшивки или препарированной новости, призванной обострить политическую ситуацию или повлиять на неё. Этот первый аккаунт тут же исчезает, рассылка той же информации происходит по другим каналам. Сомнительное сообщение циркулирует по соцсетям и его распространяют, ссылаясь друг на друга, сайты и аккаунты, администраторы и владельцы которых часто и не подозревают, что стали инструментами "чёрной пропаганды" - это и есть "вторичное заражение". Типичный пример успешного применения такого метода – внедрение в соцсети фальсифицированного сообщения о том, что сторонники Европейского союза в Британии готовят покушение на премьер-министра Бориса Джонсона.

Что же касается выбора моментов для подобных операций, то одним из них был референдум о выходе Британии из ЕС. Другой, двумя годами раньше, когда шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Злонамеренные пропагандисты усиленно распространяли тогда фейковые твиты, посты и видео, призванные показать, что результаты голосования были сфальсифицированы британскими властями. В марте прошлого года в твиттере появилось (и тут же было удалено) сообщение о том, что британский министр обороны якобы признал, что покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери было совершенно североирландскими террористами. Но эта деза, естественно, успела начать своё путешествие по соцсетям.

Теперь пришел новый острый момент в британской истории – период предвыборной борьбы перед общенациональным голосованием, которое должно определить судьбы страны на долгие годы вперед, если не десятилетия. И вот снова в заголовках важнейших новостей – Россия и Secondary Infektion.

По данным аналитической компании "Графика" на портале Reddit появился аккаунт под ником Gregoriator, сообщивший о том, что британское правительство готовится "продать американцам" NHS, систему бесплатного медицинского здравоохранения. На этот раз сообщение не было полностью сфабрикованной фальшивкой, оно подтверждалось документами, даже, вполне возможно, подлинными. Правда, видимо, похищенными… Автор поста писал на неуклюжем английском, употребив, например, фразу Great Britain is practically standing on her knees, что выглядит как дословный перевод русской фразы "Великобритания практически стоит на коленях". По-английски так не говорят.

Два дня спустя пользователь под ником Max Ostermann опубликовал три статьи на немецком языке, в которых приводил ту же информацию и те же конфиденциальные документы, что и Gregoriator, ссылаясь на два малоизвестных немецких сайта. Max Ostermann тут же прекратил своё виртуальное существование. Но эта информация и документы стали активно распространяться с другимх аккаунтов. Об этой истории узнала вся страна. Не было, пожалуй, ни одной газеты или теле- и радиоканала, о ней не сообщивших – по той причине, что новость обнародовал в ходе предвыборных дебатов 21 ноября сам лидер главной британской оппозиционной партии Джереми Корбин.

Россия снова стала фактором в ожесточенной политической борьбе в Британии

Он гневно размахивал документами, свидетельствующими о том, что есть реальная перспектива увеличения цен на закупаемые лекарства в случае выхода Британии из ЕС и заключения сепаратной торговой сделки с США (американские представители и консервативное правительство Великобритании это опровергают). Документы были добыты лейбористами с помощью закона о свободе информации, но осведомлённые лица подтверждают: оппозиционные политики узнали об их существовании именно из соцсетей. Заявления эти сыграли свою роль и, кажется, добавили очков оппозиции… Но значит ли это, что подрывной материал был подброшен именно Россией?

"Графика" признает: невозможно утверждать это категорически, но технология вброса в точности повторяет применявшиеся в прошлом методы. Руководитель компании Бен Ниммо рассказал журналистам: "Изначальные усилия, направленные на расширенное распространение утечки документов, касающихся NHS, чрезвычайно похожи на технологию, использовавшуюся в операции Secondary Infektion в прошлом. Известно, что тогда речь шла о российской операции, однако на этот раз мы не располагаем достаточным количеством данных, чтобы сделать окончательный вывод". А лейбористы говорят: происхождение документов не имеет значения, главное в том, что они подлинные.

Ещё одним козырем стало странное решение Бориса Джонсона не допустить своевременной публикации доклада о российском вмешательстве в предыдущие выборы и в референдум по Брекзиту. Этот документ был подготовлен комитетом палаты общин по разведке и безопасности еще в октябре. Затем доклад был отредактирован спецслужбами, вычеркнувшими или заретушировавшими некоторые факты и имена в целях защиты гостайны, после чего поступил на рассмотрение в аппарат премьера. Однако Джонсон отказался санкционировать публикацию. Критики правительства утверждают: консерваторам есть, что скрывать, доклад, видимо, содержит факты, которые могут сказаться на результатах выборов.

В состав комитета по разведке и безопасности входят представители всех основных партий. Непонятно, видели ли журналисты полный текст доклада. Видимо, нет, поскольку процитированные в прессе факты вырваны из контекста и потому не кажутся убедительными. Например, в том, что касается "российского происхождения" некоторых полученных Консервативной партией пожертвований. В докладе - пока неизвестно, в каком контексте - называются девять фамилий, но газеты почему-то воспроизвели только три из них: Любовь Чернухина, Александр Темерко и Евгений Лебедев.

Первая – супруга бывшего заместителя министров финансов России Владимира Чернухина, игравшая в свое время в благотворительный теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, а потом и с Борисом Джонсоном, и действительно жертвовавшая партии тори значительные суммы. Однако Чернухину трудно считать проводником кремлевского влияния: её супруг занимал важные посты в России 1990-х, а потом бежал из России, он считается противником политики Путина. Диссидентом числится и Темерко, который работал в ЮКОСе, а после разгрома компании эмигрировал. Сегодня он резко критикует Кремль за аннексию Крыма и раздувание конфликта на востоке Украины. Темерко, кстати, несмотря на тесные связи с видными тори, выступает против Брекзита, то есть главного пункта предвыборной платформы консерваторов.

Третье имя – Евгений Лебедев, глава компании, владеющей важными британскими СМИ, в том числе газетами The Evening Standard и The Independent. Его главный грех состоит в том, что деньги на покупку этих активов на самом деле заработал его отец, банкир Александр Лебедев, который не скрывает, что в советские времена трудился в КГБ и шпионил в Лондоне. Однако известно, что Лебедев-старший не входит в окружение Путина, что российские власти его с некоторым трудом терпят. Но известна и российская мантра "бывших чекистов не бывает". Как бы то ни было, сын за отца не отвечает, и Евгений, живущий в Англии с детства, давно стал своим на великосветских тусовках, активно занимается благотворительностью и считается довольно близким приятелем Джонсона.

Все перечисленные газетой - британские подданные, и премьер-министр заявил: закон, запрещающий партиям принимать пожертвования от иностранцев, не нарушен, никаких попыток российского влияния со стороны этих жертвователей не было. Но, коли так, почему правительство рискует потерять политический капитала упорно отказываясь обнародовать доклад о российском вмешательстве? Формальное объяснение таково: нужно больше времени, чтобы убедиться в том, что никакие государственные секреты не будут этой публикацией раскрыты, а до выборов, дескать, руки у правительства до этого не дойдут. Россия, так или иначе, снова стала фактором в ожесточенной политической борьбе: то ли в качестве лишь объекта в спорах и взаимных обвинениях, касающихся событий недавнего прошлого, то ли в качестве субъекта, активно вмешивающегося в чужие дела и в чужую политику.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции