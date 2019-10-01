Комиссия по делам несовершеннолетних в Москве оштрафовала 17-летнюю активистку "Бессрочного протеста" Ольгу Мисик за участие в акции в поддержку журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова 12 июня. Об этом сообщает "Медиазоне" со ссылкой на адвоката активистки.

Мисик, ставшая известной после чтения Конституции сотрудникам Росгвардии в ходе другой акции, признали виновной в участии в акции, повлекшей создание помех дорожному движению. Она должна будет заплатить 10 тысяч рублей. Штраф на ту же сумму матери Мисик выписали ещё до судебного заседания по этому делу, позднее он был отменён.

Акция в поддержку обвинённого в хранении наркотиков Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня, на ней были задержаны как минимум 423 человека. Дело против журналиста было закрыто, он находится под государственной защитой, следователи, изучавшие обстоятельства его незаконного задержания, переброшены на другое дело, сообщил во вторник "Интерфакс".