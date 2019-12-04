СМИ: "ИГ" перешло из Telegram в российский мессенджер TamTam

Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" опубликовала первое заявление о своей ответственности за террористическую атаку в Лондоне через российский мессенджер TamTam. Об этом изданию Insider рассказал бельгийский эксперт по террористическим группировкам Питер Ван Остайен. По его словам, джихадисты начали использовать российский мессенджер вместо Telegram.

В TamTam террористы опубликовали своё заявление на две минуты раньше чем в других соцсетях. Остайен отмечает, что в последнее время каналы "Исламского государства" массово переходят из Telegram в его российский аналог. Так 29 ноября, через несколько часов после теракта в Лондоне, пропали около 50 джихадистских телеграм-каналов, в которые был внедрён эксперт. Через некоторое время они появились в TamTam. Другие специалисты по террористическим группировкам также отмечают переход джихадистов в российский мессенджер.

Остайен связывает уход сторонников "Исламского государства" из Telegram с блокировками их сообществ. Администрация TamTam заявила, что также блокирует группы террористов и выступает против контента террористических организаций.

В центре Лондона днём 29 ноября произошёл "террористический инцидент". 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм, напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. Он ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Ещё до приезда полиции несколько обычных горожан вырвали у нападавшего нож и повалили его на землю. Прибывшее на место происшествия полиция отогнала гражданских на несколько метров и застрелили преступника.

В 2018 году на фоне попыток заблокировать Telegram в России началась кампания мессенджера "TamTam". Он был создан компанией Mail.ru, связанной с близким к Кремлю миллиардером Алишером Усмановым. Гендиректор холдинга Mail.Ru Group Борис Добродеев ранее заявлял, что "неверно связывать запуск и продвижение "TamTam" с блокировкой Telegram".