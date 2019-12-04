В Конгрессе США проходят очередные слушания по импичменту Трампа

В США юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал слушания по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. До этого слушания проходили в комитете по разведке.

В среду, 4 ноября в комитете выступают четыре эксперта в законодательной сфере. Они должны определить, можно ли предъявить Трампу обвинения после его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским летом этого года. Как утверждают демократы, президент США в телефонном разговоре настаивал на проведении на Украине расследования в отношении своего политического оппонента Джо Байдена. Демократы считают, что Трамп превысил свои полномочия для оказания давления на Украину.

Председатель комитета демократ Джерри Надлер в начале слушаний заявил, что администрация Трампа создаёт "беспрецедентные помехи" для расследований. Надлер добавил, что юридический комитет заслушает показания комитетов, ведущих расследование по делу об импичменте, через несколько дней.

Республиканец Даг Коллинз раскритиковал проводимое законодателями расследование. Он заявил, что демократы торопятся с импичментом, так как боятся проиграть президентские выборы 2020 года.

После этого Надлер представил и привел к присяге участвующих в слушаниях свидетелей: Ноаха Фелдмана (Гарвардский университет), Памелу Карлан (Стэнфордский университет), Майкла Герхардта (Университет Северной Каролины) и Джонатана Терли (Университет Джорджа Вашингтона).

Как сообщает "Голос Америки", Фелдман, Карлан и Герхардт единодушно заявили, что действия президента Трампа, связанные с Украиной, означают злоупотребление властью. Терли отмелил, что демократы возбуждают дело об импичменте на основе информации, полученной из вторых рук. При этом Терли не оправдывает действий президента. По его мнению, против президента может быть выдвинуто обвинение, но не на основании записи телефонного разговора с Зеленским.

Во вторник комитеты Палаты представителей, которые проводили расследование о возможности импичмента Трампа, опубликовали во отчёт о результатах расследования. В документе утверждается, что Трамп оказывал давление на власти Украины, добиваясь от них действий, которые могли бы повредить его оппоненту. Указывается, в частности, что рычагом давления на Киев была заморозка американской военной помощи Украине. Изучением отчёта теперь занимается юридический комитет Палаты представителей.

Большинство в Палате представителей у демократов. Республиканцы и сам Трамп ранее заявляли, что не согласны с обвинениями.

Если импичмент будет вынесен, решение об отстранении президента от должности должен будет принять Сенат, где большинство у республиканцев.