Верный Димон

За две недели до большой пресс-конференции президента РФ российская государственная пропаганда решила потренироваться на премьер-министре. Два часа выделили на встречу в прямом эфире второго лица государства с телеработниками сферы медиа-обслуживания власти.

К телешоу Алексей Навальный приготовил очередное разоблачение. Безработная и бездоходная супруга главы правительства Светлана Медведева путешествует по стране и миру на частном бизнес-джете, что является либо взяткой, либо растратой государственных средств. Навальный предложил задать вопрос об этом Медведеву.

Долго ли еще будут прикрывать премьером президента? Что ждать гражданам нефтяной державы от бюджета 2020 года.

Верить ли обещаниям роста и благосостояния? Обсуждают экономист Алексей Михайлов и политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 5 декабря в 19:05