Бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Абаничев вновь задержан

В Тверском районном суде Москвы задержан бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Абаничев, сообщают "МБХ медиа".

Абаничев пришёл в Тверской суд в качестве зрителя – в четверг там слушается дело активиста Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейским. Прокуратура просит приговорить Чирцова к 3,5 годам лишения свободы.

По словам очевидцев, к Абаничеву подошли приставы, потребовали у него документы, после чего вывели из здания, где его ждали люди в чёрных масках. Они силой затолкали Абаничева в машину и увезли в неизвестном направлении. Причину задержания они не назвали.