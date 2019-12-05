Бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Абаничев вновь задержан

В Тверском районном суде Москвы задержан бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Абаничев, сообщают "МБХ медиа".
Абаничев пришёл в Тверской суд в качестве зрителя – в четверг там слушается дело активиста Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейским. Прокуратура просит приговорить Чирцова к 3,5 годам лишения свободы.
По словам очевидцев, к Абаничеву подошли приставы, потребовали у него документы, после чего вывели из здания, где его ждали люди в чёрных масках. Они силой затолкали Абаничева в машину и увезли в неизвестном направлении. Причину задержания они не назвали.
- Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек. Позже СК закрыл дело о массовых беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, продолжали держать в СИЗО. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.
- Сергей Абаничев провёл месяц в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. После того, как СК прекратил уголовное преследование по этой статье, он вышел на свободу
- На прошлой неделе Абаничев подал иск с требованием выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.
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