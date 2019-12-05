В Алтайском крае бывшему главе УФМС дали взятку иконой

Суд в Алтайском крае признал виновным в получении взятки иконой и крупной суммой денег бывшего временно исполняющего обязанности начальника регионального УФМС Александра Жданова. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Жданов свою вину не признал. Суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима, оштрафовал на сумму свыше одного миллиона рублей и лишил звания полковника внутренней службы.

По версии следствия, с декабря 2014 по декабрь 2016 года Жданов лично получал деньги от директора филиала федерального госпредприятия "Паспортно-визовый сервис", консультировавшего физлиц и компании по вопросам миграции. Глава госпредприятия также подарил ему икону. Взамен Жданов якобы давал подчиненным указания принуждать заказчиков обращаться за миграционными услугами только на предприятия, дававшего ему взятки директора. Сотрудников УФМС также заставляли не отказывать в приеме мигрантам с документами, оформленными в "Паспортно-визовом сервисе".

В мае 2018 года директор филиала "Паспортно-визовый сервис" был признан виновным в мошенничестве, осужден на три год условно и оштрафован на 1,7 миллиона рублей.