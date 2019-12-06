Появилась официальная реакция на расследования Навального

Лица, названные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах, впервые прокомментировали обвинения со стороны Алексея Навального. В компании "ВТБ Лизинг" объяснили, что упомянутые в расследовании самолёты были проданы в 2017 году из-за возможного риска оказаться под санкциями.

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что Дмитрий Медведев не отвечает на "провокации" Навального и назвал публикацию расследования ФБК "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". По словам Осипова, имущество Медведева и его жены указано в декларации, а любой траспорт, которым они пользуются, оплачивается из личных средств.

В расследовании Навального утверждается, что Светлана Медведева пользовалась в период с 2012 по 2018 годы частным самолётом Bombardier за 50 миллионов долларов.

В другом расследовании ФБК речь идёт о самолёте Bombardier Global 6000, которым якобы пользуется телеведущая Наиля Аскер-заде.

О реакции официальных лиц на недавние расследования Навального сообщили вечером в пятницу несколько ведущих российских медиа.