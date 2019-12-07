Матери политзаключённых проведут в Москве 31 одиночный пикет

Родители осужденных по "московскому делу", а также делам "Сети" и "Нового величия" выйдут в субботу в Москве на 31 одиночный пикет. Ранее они провели встречу в правозащитном центре "Мемориал". Об этом сообщила правозащитница Александра Крыленкова.
Всего в Москву приехало более 60 родственников политзаключённых. Они выступили с обращением ко всем матерям России. "Сейчас по всей России многие сотни политически мотивированных дел. В любой дом может войти эта беда в виде силовиков в масках и бронежилетах, которая на долгие годы остановит жизнь не только самого арестованного, но и десятков его близких. Единственное, что может спасти наших и защитить всех остальных сыновей и дочерей - это люди." - говорится в обращении.
Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые уже осуждены, с других обвинения сняли, в том числе с Сергея Фомина, который был последним обвинявшимся только в участии в беспорядках.
В пятницу разными судами в Москве всего было вынесено семь приговоров по "московскому делу". К реальному сроку приговорили Егора Лесных - 3 года колонии общего режима, Максима Мартинцова - 2,5 года колонии, Никиту Чирцова – 1 год лишения свободы. Условный срок получили Владимир Емельянов и Александр Мыльников. К штрафу был приговорён Павел Новиков, который признал вину. Условный срок получил также студент Егор Жуков, которого обвиняли в призывах к экстремизму.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.
- В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.
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