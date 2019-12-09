На Алтае экс-главу антикоррупционного ведомства осудили за коррупцию

В Алтайском крае бывшего главу антикоррупционного отдела управления МВД Вадима Надвоцкого признали виновным в получении взятки должностным лицом за покровительство и попустительство на службе.

Он приговорен к четырем годам колонии строгого режима за взятку в почти 13 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Суд также оштрафовал Надвоцкого на 25 миллионов рублей.

Как сообщает следствие, с 2016 по 2018 году осужденный получил почти 13 миллионов рублей от директора двух компаний, продающих моторное топливо. За взятки Надвоцкий не проводил проверки в компаниях, даже если сообщалось о нарушениях в них. Когда проверки все же проводились, Надвоцкий отказывал в возбуждении уголовного дела.

Бывший полицейский был задержан в ноябре 2018 года. Он признал свою вину.