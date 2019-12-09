Мать обвиняемой по делу "Нового величия" объявила голодовку

Мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой Юлия Виноградова и мать бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона Наталья Конон объявили голодовку в поддержку политзаключённых.
Виноградова объявила об этом в фейсбуке, о голодовке Конон рассказала в блоге правозащитница Александра Крыленкова. "Мы, мамы политзаключённых, вышли на пикеты, до этого мы писали письмо президенту, нас не слышат, присылают отписки", — написала Виноградова.
7 декабря в Москве полиция задержала родителей обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети", вышедших с одиночными пикетами к Кремлю в поддержку своих детей.
- В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном это подростки. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых заявляет, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который сам создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.
- Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, многие из них приговорены к реальным срокам. Конона обвиняли в организации массовых беспорядков, дело против него было закрыто.
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