Мать обвиняемой по делу "Нового величия" объявила голодовку

Мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой ​Юлия Виноградова и мать бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона Наталья Конон объявили голодовку в поддержку политзаключённых.

Виноградова объявила об этом в фейсбуке, о голодовке Конон рассказала в блоге правозащитница Александра Крыленкова. "Мы, мамы политзаключённых, вышли на пикеты, до этого мы писали письмо президенту, нас не слышат, присылают отписки", — написала Виноградова.

7 декабря в Москве полиция задержала родителей обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети", вышедших с одиночными пикетами к Кремлю в поддержку своих детей.