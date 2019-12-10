Эрдоган не исключил отправку военных в Ливию по примеру "ЧВК Вагнера"

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил о присутствии в Ливии наёмников российской "частной военной компании Вагнера". Расшифровку фрагмента трансляции опубликовала Турецкая служба Би-би-си.

"Что касается размещения военных в Ливии, "ЧВК Вагнера" из России направила туда своих людей. Если Ливия сделает такой запрос нам, мы также отправим туда наших военнослужащих, особенно после заключения соглашения о военной безопасности", – заявил Эрдоган.