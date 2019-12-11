Британия: разрыв между партиями перед выборами сократился

В Великобритании данные последних опросов перед выборами в Палату общин, которые пройдут в четверг, указывают на то, что Консервативная партия Бориса Джонсона имеет значительные шансы на завоевание большинства.

В то же время, разрыв между консерваторами и лейбористами за последние недели сократился, и авторы опросов не исключают, что, если этот тренд сохранится, консерваторы не получат большинства, и вновь, как и после выборов 2017 года, возникнет так называемый "подвешенный парламент".

Прогнозы затрудняет мажоритарная избирательная система в Великобритании - кандидаты избираются по 650 одномандатным округам, а не по партийным спискам. Поэтому общий уровень поддержки партий не может служить точным индикатором того, как распределятся места в парламенте.

В исследовании YouGov, опубликованном накануне, приводятся прогнозы по всем 650 округам. Утверждается, что консерваторы лидируют в 339 округах, что принесёт им большинство в 28 голосов. Однако с момента предыдущего подобного исследования в конце ноября число прогнозируемых мандатов для консерваторов в парламенте сократилось на целых 40.

Проект ElectoralCalculus, который аггрегирует опросы, прогнозирует, что консерваторы получат 340 мест. Он тоже однако не исключает, что в последний момент избиратели отвернутся от партии Джонсона и лишат её большинства.

Сам Джонсон в среду, последний день кампании, заявил, что "разрыв не мог быть меньшим", и призвал всех избирателей партии прийти на участки, чтобы вновь не допустить патовой ситуации по вопросу о Брекзите.

Брекзит стал одним из ключевых вопросов кампании - консерваторы выступают за выход Британии из ЕС к 1 февраля, а лейбористы за повторный референдум. Одним из важных вопросов стало также здравоохранение - при его обсуждении, по опросам, лидер лейбористов Джереми Корбин был на дебатах более убедителен, чем Джонсон.