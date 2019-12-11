Российский телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте страны Владимире Путине из первого эпизода сериала "Слуга народа", главную роль в котором играл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По сюжету президент Украины Голобородько, которого играет Зеленский, приходит выбирать дорогие часы и костюм. Помощник говорит ему, что Владимир Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося её название как "хубло"). На это герой Зеленского отвечает: "Путин - хубло"? "Да", — отвечают ему.

Этот момент показали на Дальнем Востоке, пишут пользователи социальных сетей, но вырезали из варианта для Европейской части России. В версии, показанной в Москве, в этом месте замечена монтажная склейка, пишет Би-би-си. Канал обратился за комментарием в ТНТ.

О том, что "Слугу народа" покажут по российскому телевидению стало известно сразу после первой очной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. В промо-ролике ТНТ герой Зеленского сравнивается с реальным президентом: "в сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась".