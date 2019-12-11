ТНТ убрал из эфира сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

Российский телеканал ТНТ убрал из эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором играл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Ведомости".
Первые три серии были показаны в эфире телеканала в среду. После этого в телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо запланированного продолжения "Слуги народа" в эфир 12 и 13 декабря выйдут другие сериалы – "Интерны" и "СашаТаня".
Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что телеканал изначально не собирался показывать больше трёх первых серий. Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире он назвал "маркетинговым ходом". "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе Premier", – утверждает представитель телеканала.
С мая "Слуга народа" доступен в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск", однако на ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете.
Показ сериала в Premier, как утверждается, начнётся 12 декабря. "Ведомости" отмечают, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о "Слуге народа" на платформе не было.
Сегодня же стало известно, что из первой серии, показанной в России, вырезали шутку о президенте Владимире Путине. По сюжету президент Украины Голобородько, которого играет Зеленский, приходит выбирать дорогие часы и костюм. Помощник говорит ему, что Владимир Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося её название как "хубло"). На это герой Зеленского отвечает: "Путин – хубло"? "Да", – отвечают ему.
- В сериале "Слуга народа", первый сезон которого вышел в 2015 году, Зеленский играет школьного учителя, неожиданно ставшего президентом Украины.
- Сам Зеленский стал президентом в мае 2019 года, а затем выборы в Верховную Раду выиграла его партия - "Слуга народа".
- О том, что "Слугу народа" покажут по российскому телевидению, стало известно сразу после первой очной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. В проморолике ТНТ герой Зеленского сравнивается с реальным президентом: "В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась".
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