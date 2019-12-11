ТНТ убрал из эфира сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

Российский телеканал ТНТ убрал из эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором играл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Ведомости".

Первые три серии были показаны в эфире телеканала в среду. После этого в телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо запланированного продолжения "Слуги народа" в эфир 12 и 13 декабря выйдут другие сериалы – "Интерны" и "СашаТаня".

Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что телеканал изначально не собирался показывать больше трёх первых серий. Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире он назвал "маркетинговым ходом". "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе Premier", – утверждает представитель телеканала.

С мая "Слуга народа" доступен в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск", однако на ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете.

Показ сериала в Premier, как утверждается, начнётся 12 декабря. "Ведомости" отмечают, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о "Слуге народа" на платформе не было.

Сегодня же стало известно, что из первой серии, показанной в России, вырезали шутку о президенте Владимире Путине. По сюжету президент Украины Голобородько, которого играет Зеленский, приходит выбирать дорогие часы и костюм. Помощник говорит ему, что Владимир Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося её название как "хубло"). На это герой Зеленского отвечает: "Путин – хубло"? "Да", – отвечают ему.