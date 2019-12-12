Россия объявила персона нон грата двух немецких дипломатов в ответ на высылку из Германии двух сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел России.

В пресс-релизе российского ведомства решение правительства Германии от 4 декабря об объявлении российских дипломатов персона нон грата названо безосновательным.

Объясняя свои действия, МИД России ссылается на девятую стать Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также на принцип взаимности.

На прошлой неделе Германия объявила двоих сотрудников российского посольства в Берлине персона нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению федеральной прокуратуры Германии, к преступлению могут быть причастны российские власти.

МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства. По мнению германской стороны, российские власти не оказали следствию адекватной помощи.