Россия объявила персона нон грата двух немецких дипломатов в ответ на высылку из Германии двух сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел России.
В пресс-релизе российского ведомства решение правительства Германии от 4 декабря об объявлении российских дипломатов персона нон грата названо безосновательным.
Объясняя свои действия, МИД России ссылается на девятую стать Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также на принцип взаимности.
На прошлой неделе Германия объявила двоих сотрудников российского посольства в Берлине персона нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению федеральной прокуратуры Германии, к преступлению могут быть причастны российские власти.
МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства. По мнению германской стороны, российские власти не оказали следствию адекватной помощи.
- 23 августа в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск.
- Подозреваемый был задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по фальшивым документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность ещё не установлена. Согласно данным расследования Bellingcat, Der Spiegel и российского сайта The Insider, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал в нескольких заказных убийствах. Расследователи идентифицировали его как Вадима Красикова.
- Президент России Владимир Путин отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно". Российский лидер также сказал на пресс-конференции, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро.
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