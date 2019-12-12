Ганус назвал "чушью" слова о политизированности решения WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал "чушью" разговоры о политизированности решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. Он также считает, что министерство спорта подает неполную информацию президенту и премьеру России.

Разговоры о том, "что, кто-то из-за бугра к нам приехал и начал с базами мутить? Это чушь", - сказал Ганус в интервью ютьюб –каналу "Нелёгкая атлетика" . Он напомнил, что "открыто призвал президента" вмешаться, чтобы "разобраться, кто и зачем нанес вред российскому спорту". По мнению главы РУСАДА, в российском спорте произошла трагедия, а информация, которая "даётся наверх" не всегда соответствует действительности. Поэтому Дмитрий Медведев говорит про антироссийскую истерию, добавил Ганус.

Ранее премьер России назвал позицию WADA продолжением "антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму". Президент России Владимир Путин заявил, что решение политизировано, нарушает Олимпийскую хартию и будет обжаловано.