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Музыка на Свободе

Всё, что блестит. Артемий Троицкий представляет последние летние песни

Glitterhouse Records

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Хедлайнеры сто тридцать девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, работающие с немецкой фирмой звукозаписи Glitterhouse Records, хозяев которой отличает тонкое творческое чутьё и отличное знание особенности рок-н-ролльного рынка. Рок-критик Артемий Троицкий с уважением относится к независимой звукозаписи, поскольку она в лучшей степени передаёт миру дух музыкальной свободы, и Glitterhouse тут в авангарде.

Как и во всём мире, пик расцвета независимой звукозаписи в Германии пришёлся на конец 1970-х и начало 1980-х годов. В Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе и даже в сонной пивной Баварии появились десятки инди-лейблов, от AtaTak до ZickZack, обслуживающих Neue Deutsche Welle, “новую немецкую волну". Выжили немногие, да почти никто! На ум приходит разве что берлинская фирма Monika, и то, как я подозреваю, что хитрая Гудрун Гут, в прошлом лидер панк-группы Malaria! и основательница лейбла, поддерживает его на плаву не за счёт реальных продаж, а с помощью государственных грантов. Monika позиционируется как чисто феминистическое предприятие, стимулирующее женское творчество. Но у наших сегодняшних героев, рекорд-лейбла Glitterhouse ("Блестящий дом"), история совсем другая и нетипичная.


Компания была основана в середине 1980-х Рембертом Штиве и Рейнхадом Хольштейном в городке Беверунген в северной Германии. Поначалу фирма занималась немецкой дистрибуцией небольших американских лейблов, и тут ребятам повезло! Одним из клиентов Glitterhouse был сиэтлский лейбл Sub Pop, неожиданно ставший невероятно популярным благодаря Nirvana, Soundgarden и другим свежим суперзвёздам стиля "гранж". Продажи зашкаливали, и появилась возможность вкладываться в собственный репертуар. И репертуар этот оказался совершенно нехарактерным: Glitterhouse подписал контракты со множеством американских, скандинавских и даже австралийских артистов. Приоритетные стили – "альтернативный кантри" (или, как его ещё называют, Americana), психоделика, мрачный мистический фолк, авангардный блюз. В каталог немецкого лейбла попали некоторые весьма статусные артисты: американцы Pere Ubu, Afghan Wings, Walkabouts, 16hp и Woven Hand; австралийцы Хьюго Рэйс (сподвижник Ника Кейва) и Скотт Мэттью; норвежцы Midnight Choir. Немецкие таланты оказались в меньшинстве, но и тут нельзя не упомянуть великолепную блюзовую шансонье Андреа Шредер.

На сегодняшний день Glitterhouse – небольшой и очень разносторонний музыкальный холдинг, включающий, помимо основного лейбла, два специализированных "сублейбла". Glitterbeat стал одним из лучших в мире поставщиков современной музыки с этническим уклоном, а Stag-O-Lee занимается переизданиями редкой (в основном рок-н-ролльной и гаражной) музыки 1950–1960-х годов. Кроме того, фирма проводит прямо во дворе своего офиса ежегодный фестиваль Orange Blossom Special и, по старинке, занимается дистрибуцией и почтовой доставкой музыки.

Коллектив Dbuk с композицией "Лодка дядюшки Джо"

Представлю несколько новых релизов Glitterhouse. Квартет Denver Broncos UK – англо-американская "супергруппа" во главе с кантри-рокером Слимом Цессной; исполняют забавные придурковатые песенки в сельском стиле. Сразу два проекта представляет американец Крис Экман, сооснователь дуэта Walkabouts, переехавший жить и работать в Центральную Европу и ставший там весьма модным продюсером.

The Strange с "Последней летней песней"

The Strange -– плод сотрудничества Экмана с главной хорватской сёрф-группой Bambi Molesters и её замечательным гитаристом Далибором Павичичем. Вопреки ожиданиям, альбом вокальный: сумрачные рок-баллады в духе раннего Криса Айзека.

Distance, Light & Sky. "Посмотри на мои ноги"

Distance, Light & Sky – абсолютно неожиданное трио в составе того же Экмана в компании с бельгийской певицей Шанталь Акда и знаменитым голландским барабанщиком Эриком Тилемансом. По стилю, я бы сказал, джаз-шансон.

Die Nerven: Explosionen

И наконец, наименее типичный для Glitterhouse продукт: четвёртый альбом отличного постпанкового трио Die Berven из Штутгарта. Ну да, своих земляков лейбл не очень-то жалует...​

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 139):

1. Iggy Pop (USA). The Dawn. LP Free

2. Fin (Canada). Autobody, LP Ice Pix

3. Dudu Tassa & The Kuwaitis (Kuwait). Hmayyed, LP El Hajar

4. Queen Kwong (USA). Fools Gold, LP Love Me to Death

5. Die Nerven (Germany). Roter Sand, LP Fake

6. Dbuk (UK/USA). Uncle Joe’s Boat, LP Songs One Through Sixteen

7. The Strange (Croatia/USA). Last Summer Song, LP Echo Chamber

8. Distance, Light & Sky (Belgium/Holland/USA). Look at My Feet, LP Gold Coast

9. Jungle (UK). Smile, LP For Ever

10. Maria João, Nuno Corte-Real & Ensemble Darcos (Portugal). Praga infalivel, LP Agora muda tudo

11. Eugene S. Robinson & Philippe Petit (USA/France). Remember Me, You Three, LP Chapel in the Pines

12. The Ophelias (USA). O Command, LP Almost

13. Gnoomes (Russia). Cascais, LP Tchak!

14. Black Honey (UK). I Only Hurt the Ones I Love, LP Black Honey

15. Pierre Omer’s Swing Revue (Switzerland). Baby Blue, LP Swing Cremona

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