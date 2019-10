Интернационал гитарной педали. Артемий Троицкий давит на фузз

Хедлайнеры сто тридцать третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, работающие с продюсерами и режиссёрами британской звукозаписывающей фирмы Fuzz Club. Рок-критик Артемий Троицкий продолжает продвигать в широкие массы любителей музыки независимые лейблы и замысловатые мелодии.

"Хочу я всех мочалок застебать, нажав ногой своей на мощный фузз", – пел Борис Гребенщиков в своём подпольном хите "Мочалкин блюз" (альбом "Треугольник", 1981 год). Электрические музыканты, конечно, в курсе, а вот обычная публика вряд ли знает, что такое фузз. Поясню: это электронный гитарный эффект, педаль, сильно искажающая звук инструмента – он становится громче и раскатистее, так что вместо милого бренчания гитара начинает как бы рычать. Хотя искажённо "хрипящая" гитара использовалась и раньше, специальные педали были созданы только в середине 60-х годов и тут же стали невероятно популярными, особенно у исполнителей психоделики и хард-рока. Впоследствии fuzz-эффект (правильнее, конечно, говорить "фазз", а не "фузз") использовали также с клавишными и драм-машинами. Кстати, в записях "Аквариума" фузз почти не использовался.

Фирму грамзаписи Fuzz Club основал в 2012 году норвежец Каспер Ди, по его собственному признанию, от тоски нескончаемой полярной ночи. Вскоре, впрочем, он перебрался в чуть менее депрессивный климат Лондона и там развернулся уже вовсю. Слово fuzz в названии лейбла полностью соответствует музыкальному содержанию: психоделический и гаражный рок, постпанк и немного нойза – вся та громкая музыка, которая идеально исторгается из-под фуззовой педали. А club – не совсем обычная, "клубная" форма существования лейбла, предполагающая членство музыкантов и поклонников, регулярные встречи, фестивали (главный проходит каждое лето в Эйндховене) и прочие тёплые междусобойчики. Первым релизом FC стал сборник под названием "Международный заговор реверберации" (rever – это ещё один знаменитый психоделический звуковой трюк, иначе именуемый "эхо-эффектом"), и с тех пор разнузданный интернационализм стал ещё одной характерной чертой лейбла. Поют все артисты по-английски, но представляют десятки стран Европы и Америки.

Коллектив New Candys с композицией Sermon

New Candys представляют Италию, причём призрачный город Венецию, знаменитый чем угодно, но только не рок-н-роллом. Квартет во главе с гитаристами-вокалистами Диего Менегальдо и Фернандо Нути существует с 2008 года и выпустил 4 альбома мелодичного шестидесятнического психо-рока. Самый новый из них называется "Кровоточащая фуксия".

Мексиканцы Has A Shadow с песенкой Cul De Sac

Has a Shadow – наверное, самая удалённая группа в Фузз-клубе: она из города Гвадалахара в Мексике. Дуэт в составе Даниэль Грасиано (орган, вокал) и Виктор Гарай (бас-гитара) исполняет мрачную минорную музыку в стиле "новой волны", слегка напоминающую – и по саунду, и по настроению – культовых нью-йоркских Suicide. Второй и последний на сегодняшний день альбом дуэта вышел в 2017 году и называется "Печаль завтра".

Десять тысяч русских всего с одной песней: "Европе капут"

Своих самых экстремальных и не вполне типичных членов FC подцепил в Португалии, в Порту. Это трио (Андре Коуто, Жоао Пименту, Педро Пестрана) с пугающим названием 10000 Russos – "10000 русских". То, что называется "индустриальный рок" – брутальный, перкуссионный и скорее электронный, нежели гитарный. Русско-советская мифология явно оказала большое влияние на ансамбль: помимо названия, на первом альбоме имеется, например, композиция "Стахановец". А на втором – песня "Европе капут", навевающая ассоциации с современной кремлёвской риторикой.

Bop Bop Boo в исполнении Singapore Sling

Самая северная и, пожалуй, наиболее известная из групп FC – исландская Singapour Sling. Фактически это проект одного музыканта и вокалиста, Хенрика Бьорнссона из Рейкьявика. С 2000 года он выпустил уже 9 альбомов, большую часть из которых – на Fuzz Club. Стиль артиста я бы определил как гаражный рок с явным "готическим" отливом. Коронная тема Хенрика – насилие и, конкретно, убийства. Два последних альбома называются соответственно: "Убей Убей Убей, или Песни ни о чём" и "Классика для киллера". Да и группу свою он назвал, как следует из интервью, не в честь вкусного (джин с ликёрами) алкогольного коктейля, а по мотивам греческого эротического фильма-нуар, имеющего подзаголовок "Человек, который любил труп". Честно, не смотрел!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 133):

1. Beach House (USA). Dark Spring, LP 7

2. Arrows of Love (UK). Predictable, LP Product

3. Вера Сажина/Сенга/Павел Хотин (Россия/France). "Бенгальский кот", LP "Небесные землемеры"

4. New Candys (Italy). Sermon, LP Bleeding Magenta

5. Has A Shadow (Mexico). Cul De Sac, LP Sorrow Tomorrow

6. 10000 Russos (Portugal). Stakhanovets, LP 10000 Russos

7. 10000 Russos (Portugal). Europa Kaput, LP Distress Distress

8. Singapore Sling (Iceland). Bop Bop Boo, LP Kill Kill Kill: Songs about Nothing

9. Stephanie Pan (Holland). On Handstands, LP Have Robot Dog, Will Travel

10. Damien Jurado (USA). Florence-Jean, LP The Horizon Just Laughed

11. Bdy_Parts (UK). Rooftops, LP Fly Invisible Hero

12. Grooms (USA). The Directory, LP E[it Index

13. Sväng (Finland). Tango Humiko, LP Svang Plays Tango