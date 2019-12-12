Следователь по делам ФБК и "Седьмой студии" стал генерал-майором

Старшему следователю по особо важным делам Следственного комитета России Александру Лаврову, который расследует уголовные дела против "Седьмой студии" режиссёра Кирилла Серебренникова и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, присвоено звание генерал-майора юстиции.

Соответствующий указ подписал в четверг президент России Владимир Путин.

СМИ называют Лаврова человеком из ближайшего окружения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Отмечается также, что Лавров вёл уголовное дело в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых, закончившееся для того восьмилетним тюремным сроком.

Руководители "Седьмой студии", среди которых – режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на театральный проект. Никто из студии, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, на показаниях которой строится обвинение, вину не признаёт.

Уголовное дело расследуется больше двух лет, в сентябре этого года Мещанский суд Москвы вернул его в прокуратуру из-за противоречий, вскрывшихся после проведения финансово-экономической экспертизы. Согласно оглашённому в суде заключению экспертов, театральный проект "Седьмой студии" стоил дороже выделенной государством субсидии. Из этого следовало, что Серебренников и его подчинённые не похитили, а сэкономили бюджетные деньги. Однако в начале октября Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Следственный комитет возбудил в августе, обвинив ФБК в отмывании миллиарда рублей. Позже сумма, фигурирующая в деле, снизилась до 75 с половиной миллионов рублей. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно легализовали эти средства, внеся их через банкоматы на расчётные счета нескольких банков, после чего деньги были зачислены на счета фонда.

В связи с уголовным делом суды заблокировали более ста банковских счетов физических и юридических лиц, имеющих отношение к ФБК. Навальный утверждает, что деньги, о которых ведёт речь СК – это пожертвования сторонников на деятельность фонда, а их арест связан исключительно с желанием власти заблокировать финансирование его штабов и сделать невозможными расследования коррупции среди чиновников.