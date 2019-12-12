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Депутаты предложили наказывать за участие в заграничных курсах "нежелательных" НКО

Госдума России

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Комиссия Госдумы России по расследованию "иностранного вмешательства" предложила ввести административную ответственность для граждан, которые проходят обучение за рубежом на курсах "нежелательных" НКО.

"У нас есть сегодня ответственность административная и уголовная, если это [обучение] происходит в России, но учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, поэтому все перекочевали за границу", – заявил глава думской комиссии Василий Пискарев.

По его словам, "нежелательные" НКО проводят курсы в Финляндии, Прибалтике и Чехии, где якобы учат россиян, "как подготовить своего кандидата в депутаты", а также проведению протестных акций с участием несовершеннолетних и "пропаганде либерализации наркопотребления".
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Закон "о нежелательных организациях" вступил в силу четыре года назад. По словам правозащитников, он используется для подавления инакомыслия. Сейчас в списке "нежелательных" 19 НКО, в их числе зарегистрированная в Великобритании организация "Открытая Россия".

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