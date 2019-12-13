Благоустройство Москвы в этом году стоило дороже Крымского моста

Бюджет Москвы на благоустройство города в этом году сопоставим со стоимостью строительства Крымского моста, а также бюджетами Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Об этом пишут "Ведомости". Так, московские власти за 10 месяцев 2019 года потратили на благоустройство 281 миллиард рублей, а строительство моста через Керченский пролив в аннексированном Россией Крыму обошлось в 228 миллиардов рублей.

В то же время с 2011 года власти Москвы потратили на благоустройство города полтора триллиона рублей. Все остальные города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, отмечает издание.

По словам экономиста Наталья Зубаревич, Москва тратит деньги, чтобы их не забрали федеральные власти. Кроме того, это может быть связано с ростом доходов города, считает эксперт. В 2011 году они составляли чуть больше одного триллиона, а в 2020 году должны достичь почти трёх триллионов рублей.

Как пояснил изданию федеральный чиновник, Москве проще потратить больше денег, чем опасаться, что средства заберут.

Согласно проекту городского бюджета на будущий год, власти Москвы выделят рекордную сумму на программу благоустройства "Моя улица", потратив на неё 107,2 миллиарда рублей за три года. Ещё 177,4 миллиарда будут потрачены на содержание и благоустройство жилищных территорий. Запланированные в бюджете затраты на благоустройство Москвы превышают бюджеты крупных российских городов, таких как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, писал РБК.

Программу "Моя улица" московская мэрия запустила в 2015 году . Градозащитники считают, что в ходе работ по благоустройству российской столицы разрушаются исторические памятники.

Несмотря на большие расходы на благоустройство, Москва заняла 52-е место среди 100 российских городов, где комфортно и не очень дорого жить. Это связано с высокой стоимостью жизни, автомобильными пробками и плохими экологическими показателями.